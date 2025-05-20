Зеленський обговорив зі Стармером санкції проти РФ та подальші дипломатичні кроки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Обговорили санкції проти Росії та подальші дипломатичні кроки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Говорив із Прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером. Подякував за нові британські санкції, які допомагають примушувати Росію до миру. Тільки примус спрацює. Сьогодні є санкційне рішення Британії, є також рішення ЄС, і було б добре, якби Сполучені Штати теж допомогли. Європейські партнери готують уже й наступні кроки в такому надзвичайно важливому тиску на Росію для припинення війни", - написав Зеленський.
Український президент та прем'єр Британії також обговорили основні деталі дипломатичної роботи й можливі зустрічі, які здатні реально забезпечити припинення вогню й рух до тривалого миру.
"Обговорили вчорашню розмову з президентом Трампом. Також обговорили наші спільні дії в межах коаліції охочих. Домовились бути й надалі в постійному контакті – майже щоденному", - додав Зеленський.
Нагадаємо, у вівторок, 20 травня, Велика Британія запровадила нові широкомасштабні санкції проти Росії, спрямовані на посилення тиску на військовий, енергетичний та фінансовий сектори країни-агресора.
До нового списку увійшли 100 санкцій, серед яких російські військові структури, організації, що підтримують агресивну інформаційну війну Кремля, а також фінансові установи, які сприяють фінансуванню вторгнення в Україну.
Особливу увагу в британському уряді приділяють обмеженню цін на нафту, що допомагає зменшити ключові доходи Росії, необхідні для підтримки військової машини Путіна.
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