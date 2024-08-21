Зеленський обговорив з патріархом Варфоломієм заборону РПЦ в Україні

За словами Зеленського, під час розмови вони оцінили розвиток співпраці, зокрема нещодавній продуктивний візит української делегації до Вселенського Патріархату.

"Окремо підкреслив важливість нового закону про духовну незалежність, підтриманого Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, та наголосив, що незалежний народ має бути незалежним також і духовно", - написав Зеленський.

Він також запевнив Варфоломія, що Україна прагне зміцнювати православ'я в країні та сприяти відкритому діалогу між церквами.

Що передувало

Вчора, 20 серпня, Верховна Рада підтримала закон, яким передбачається заборона Російської православної церкви (РПЦ) в Україні. Ця заборона буде також поширена на організації, що пов'язані з РПЦ.

За словами голови комітету з гуманітарної та інформаційної політики Ради Микити Потураєва, таку ініціативу ухвалили з метою боротьби з російською пропагандою, яку ворог розповсюджує через церкву.

Більш детально про те, що буде з УПЦ, - у матеріалі РБК-Україна.

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