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Зеленский обсудил с патриархом Варфоломеем запрет РПЦ в Украине

Фото: президент Владимир Зеленский и патриарх Варфоломей (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор по вселенскому патриарху Варфоломею в среду, 21 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

По словам Зеленского, во время разговора они оценили развитие сотрудничества, в частности, недавний продуктивный визит украинской делегации во Вселенский Патриархат.

"Отдельно подчеркнул важность нового закона о духовной независимости, поддержанного Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, и подчеркнул, что независимый народ должен быть независимым и духовно", - написал Зеленский.

Он также заверил Варфоломея, что Украина стремится к укреплению православия в стране и содействовать открытому диалогу между церквями.

Что предшествовало

Вчера, 20 августа, Верховная Рада поддержала закон, предусматривающий запрет Русской православной церкви (РПЦ) в Украине. Этот запрет будет также распространен на организации, связанные с РПЦ.

По словам главы комитета по гуманитарной и информационной политике Совета Никиты Потураева, такую инициативу приняли с целью борьбы с российской пропагандой, которую враг распространяет через церковь.

Более подробно о том, что будет с УПЦ, – в материале РБК-Украина .

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Владимир ЗеленскийПатриарх ВарфоломейРПЦ