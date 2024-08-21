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Зеленський обговорив з патріархом Варфоломієм заборону РПЦ в Україні

Середа 21 серпня 2024 20:00
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Зеленський обговорив з патріархом Варфоломієм заборону РПЦ в Україні Фото: президент Володимир Зеленський та патріарх Варфоломій (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський провів розмову вселенським патріархом Варфоломієм у середу, 21 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.

За словами Зеленського, під час розмови вони оцінили розвиток співпраці, зокрема нещодавній продуктивний візит української делегації до Вселенського Патріархату.

"Окремо підкреслив важливість нового закону про духовну незалежність, підтриманого Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій, та наголосив, що незалежний народ має бути незалежним також і духовно", - написав Зеленський.

Він також запевнив Варфоломія, що Україна прагне зміцнювати православ'я в країні та сприяти відкритому діалогу між церквами.

Що передувало

Вчора, 20 серпня, Верховна Рада підтримала закон, яким передбачається заборона Російської православної церкви (РПЦ) в Україні. Ця заборона буде також поширена на організації, що пов'язані з РПЦ.

За словами голови комітету з гуманітарної та інформаційної політики Ради Микити Потураєва, таку ініціативу ухвалили з метою боротьби з російською пропагандою, яку ворог розповсюджує через церкву.

Більш детально про те, що буде з УПЦ, - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Патріарх Варфоломій РПЦ
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