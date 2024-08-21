ua en ru
Ср, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский обсудил с патриархом Варфоломеем запрет РПЦ в Украине

Среда 21 августа 2024 20:00
UA EN RU
Зеленский обсудил с патриархом Варфоломеем запрет РПЦ в Украине Фото: президент Владимир Зеленский и патриарх Варфоломей (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор по вселенскому патриарху Варфоломею в среду, 21 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента.

По словам Зеленского, во время разговора они оценили развитие сотрудничества, в частности, недавний продуктивный визит украинской делегации во Вселенский Патриархат.

"Отдельно подчеркнул важность нового закона о духовной независимости, поддержанного Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций, и подчеркнул, что независимый народ должен быть независимым и духовно", - написал Зеленский.

Он также заверил Варфоломея, что Украина стремится к укреплению православия в стране и содействовать открытому диалогу между церквями.

Что предшествовало

Вчера, 20 августа, Верховная Рада поддержала закон, предусматривающий запрет Русской православной церкви (РПЦ) в Украине. Этот запрет будет также распространен на организации, связанные с РПЦ.

По словам главы комитета по гуманитарной и информационной политике Совета Никиты Потураева, такую инициативу приняли с целью борьбы с российской пропагандой, которую враг распространяет через церковь.

Более подробно о том, что будет с УПЦ, – в материале РБК-Украина .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Патриарх Варфоломей РПЦ
NEWS
ГУР атаковало аэродром "Саваслейка". Уничтожено 3 самолета РФ, еще 5 были повреждены, - источники
ГУР атаковало аэродром "Саваслейка". Уничтожено 3 самолета РФ, еще 5 были повреждены, - источники
DAILY
Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну