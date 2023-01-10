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Зеленський обговорив термінові оборонні потреби з прем'єр-міністром Бельгії

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо. Під час неї були обговорені термінові оборонні потреби ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Twitter.

"Обговорили термінові оборонні потреби України на тлі можливої ескалації на фронті", - йдеться у заяві.

Також Зеленський запросив прем'єр-міністра Бельгії приєднатися до реалізації української 10-крокової формули миру.

"Подякував за прихисток українських громадян", - додав президент.

Нагадаємо, що Бельгія не відмовиться від ядерної енергетики через війну РФ проти України.

Також Україна отримає від Бельгії дистанційно керовані підводні дрони R7 виробництва компанії ECA Robotics Belgium.

Бельгія передасть Україні генератори, а також посилить військову допомогу. Крім того, європейська країна приєдналася та надала фінансування для української ініціативи "Grain From Ukraine".

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Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниБельгияВійна в Україні