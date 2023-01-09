Бельгія не відмовиться від ядерної енергетики через війну РФ проти України
Бельгія досягла угоди з французькою енергетичною компанією Engie про продовження терміну експлуатації двох ядерних реакторів на 10 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Сьогодні, 9 січня Бельгія скасувала план виходу з ядерної енергетики у 2025 році та змінила енергетичну стратегію через повномаштабне вторгнення РФ на територію України.
Найновіші з семи реакторів Бельгії - реактори Doel 4 та Tihange 3 повинні були назавжди закритися в 2025 році, проте будуть перезапущені в листопаді 2026 року після необхідних робіт і продовжуватимуть працювати протягом 10 років.
Вторгнення Росії в Україну змусило уряд переглянути плани щодо більшого використання природного газу. Оператор електричної мережі Бельгії попередив, що без ядерної підтримки Бельгія зіткнеться зі значним дефіцитом енергетики взимку 2026-2027 років.
Нагадаємо, в умовах нинішньої енергетичної кризи Німеччина продовжила експлуатацію трьох останніх АЕС до весни наступного року.
Своєю чергою Британія, щоб зменшити залежність від Росії відкриває фонд ядерного палива.
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