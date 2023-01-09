Бельгія не відмовиться від ядерної енергетики через війну РФ проти України

Бельгія досягла угоди з французькою енергетичною компанією Engie про продовження терміну експлуатації двох ядерних реакторів на 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сьогодні, 9 січня Бельгія скасувала план виходу з ядерної енергетики у 2025 році та змінила енергетичну стратегію через повномаштабне вторгнення РФ на територію України.

Найновіші з семи реакторів Бельгії - реактори Doel 4 та Tihange 3 повинні були назавжди закритися в 2025 році, проте будуть перезапущені в листопаді 2026 року після необхідних робіт і продовжуватимуть працювати протягом 10 років.