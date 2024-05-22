Зеленський обговорив з Сирським ситуацію на фронті: зараз максимум уваги прикордонню

"Говорив сьогодні з генералом Сирським щодо фронтової ситуації. Доповідь головкома була вранці й от нещодавно", - сказав Зеленський.

За його словами, напрямки основних боїв не змінилися. Це передусім Покровський та інші донецькі напрямки, а також Купʼянський у Харківській області.

"Максимум уваги - усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також у Сумській. Завдання для наших підрозділів, загалом для Сил оборони теж незмінне. Ми маємо якнайбільше завдавати втрат окупанту, - зазначив президент.