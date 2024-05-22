Ситуація на фронті сьогодні 22 травня

Росіяни тиснуть у районі Липців під Харковом, а українські війська знищили понад 80 окупантів на Курахівському напрямку у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Військові повідомляють, що ворог продовжує прикладати основні зусилля на Куп’янському та Покровському напрямках.

Ситуація в Харківській області

На Харківському напрямку загарбники і далі тиснуть у районі Липців. Наші воїни також проводять активні дії. Загальна кількість боєзіткнень зросла до восьми. Додався ще один авіаудар по Вовчанську.

На Куп’янському напрямку ситуація напружена - на цей час вже маємо 22 бойових зіткнення в районах восьми різних населених пунктів.

Підтверджені загальні втрати ворога в особовому складі на цей час становлять 106 осіб. Знищено по дві одиниці БМП, БТР та автомобільної техніки.

Ситуація в Донецькій області

На Лиманському напрямку точиться один бій, ще пʼять ворожих атак сьогодні вже відбито.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми. Ситуація контрольована. До того ж, окупанти завдали ударів ракетами у район Новомиколаївки та скинули керовану авіабомбу біля Шумів.

На Покровському напрямку тривають 12 боєзіткнень у районах Новоолександрівки, Прогреса, Соловйового, Сокола та Уманського.

Генштаб повідомив, що ще шість атак вже відбито. Ворог зазнає втрат у живій силі: безповоротні - 68, санітарні – 140. Інформація щодо ураженої військової техніки уточнюється.

На Курахівському напрямку загальна кількість боєзіткнень зросла до десяти. Окупанти вже втратили 81 особу пораненими та вбитими. Знищено російський танк, ще два – пошкоджено.

Бої на лівобережжі Дніпра

Військові повідомили, що на Придніпровському напрямку відбито чотири атаки загарбників у районі села Кринки.

При цьому на решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.