Зеленський обговорив з президентом Румунії українську формулу миру

Лідери країн узгодили кроки з подальшого розвитку українсько-румунської взаємодії, насамперед в оборонній галузі.

"Подякував за солідарність і підтримку Румунії в протистоянні російській агресії. Обговорили формулу миру й питання двостороннього порядку денного", - написав Зеленський.

Зазначимо, що українська формула миру полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні російських військ з окупованих територій.

Як повідомлялося раніше, президент Румунії закликав збільшити присутність сил НАТО на східному фланзі.

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