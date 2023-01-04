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Зеленський обговорив з президентом Румунії українську формулу миру

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом 4 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського.

Лідери країн узгодили кроки з подальшого розвитку українсько-румунської взаємодії, насамперед в оборонній галузі.

"Подякував за солідарність і підтримку Румунії в протистоянні російській агресії. Обговорили формулу миру й питання двостороннього порядку денного", - написав Зеленський.

Зазначимо, що українська формула миру полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні російських військ з окупованих територій.

Як повідомлялося раніше, президент Румунії закликав збільшити присутність сил НАТО на східному фланзі.

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Володимир ЗеленськийРумунія