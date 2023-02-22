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Зеленський обговорив з президентом Пакистану "зерновий коридор"

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський та лідер Пакистану Арфі Алві провели телефонні переговори. Політики обговорили "зернову ініціативу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Twitter.

"Відзначили важливість принципів територіальної цілісності й суверенітету держав, поваги до Статуту ООН", - зазначив глава держави.

Крім того, політики приділили особливу увагу "зерновому коридору" у Чорному морі. Зеленський запевнив, що Україна готова надалі виступати гарантом продовольчої безпеки світу.

Нагадаємо, вчора Київ відвідала прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Вона провела переговори з президентом Володимиром Зеленським, а після лідери провели спільний брифінг.

Також зазначимо, що раніше Україна пропонувала Пакистану приєднатися до реалізації "формули миру".

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Володимир ЗеленськийПакистан