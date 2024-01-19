Зеленський обговорив з президентом ОАЕ взаємодію в реалізації формули миру

"Подякував за підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності та за сприяння в обміні полоненими. Повернення людей додому - пріоритет для України, тому розраховуємо на подальшу активну роль Еміратів", - заявив він.

Зеленський додав, що Україна також вдячна за гуманітарну допомогу.

"Минулого тижня ми отримали велику партію - понад півтори тисячі - генераторів. В умовах російського повітряного терору така допомога критична", - заявив він.

Крім того, лідери двох країн обговорили можливість довготривалої фінансової підтримки з боку ОАЕ, а також взаємодію в реалізації формули миру. До того ж Зеленський розповів про початок підготовки до Глобального саміту миру та запросив ОАЕ приєднатися до процесу.

"Голос країн Затоки для нас важливий", - підкреслив Зеленський.

Глобальний "саміт миру"

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

В понеділок, 15 січня, стало відомо, що українська та швейцарська команди розпочинають підготовку до проведення глобального "саміту миру" на рівні лідерів держав-учасниць.

Наразі відомо, що Швейцарія обрала Женеву місцем проведення запланованого глобального саміту щодо запропонованої Україною формули миру.

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