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Зеленський обговорив з президентом ОАЕ взаємодію в реалізації формули миру

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ОАЕ шейхом Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави в Telegram.

"Подякував за підтримку українського суверенітету й територіальної цілісності та за сприяння в обміні полоненими. Повернення людей додому - пріоритет для України, тому розраховуємо на подальшу активну роль Еміратів", - заявив він. 

Зеленський додав, що Україна також вдячна за гуманітарну допомогу.

"Минулого тижня ми отримали велику партію - понад півтори тисячі - генераторів. В умовах російського повітряного терору така допомога критична", - заявив він. 

Крім того, лідери двох країн обговорили можливість довготривалої фінансової підтримки з боку ОАЕ, а також взаємодію в реалізації формули миру. До того ж Зеленський розповів про початок підготовки до Глобального саміту миру та запросив ОАЕ приєднатися до процесу.

"Голос країн Затоки для нас важливий", - підкреслив Зеленський. 

Глобальний "саміт миру"

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

В понеділок, 15 січня, стало відомо, що українська та швейцарська команди розпочинають підготовку до проведення глобального "саміту миру" на рівні лідерів держав-учасниць.

Наразі відомо, що Швейцарія обрала Женеву місцем проведення запланованого глобального саміту щодо запропонованої Україною формули миру.

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