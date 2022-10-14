Зеленський обговорив з президентом Литви потреби української армії

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 14 жовтня, провів телефонну розмову з лідером Литви Гітанасом Наусєдою. Політики обговорили потреби українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

Глава держави подякував президенту Литви за вітання із Днем захисників і захисниць України.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський під час розмови з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албаніза закликав збільшити військову допомогу Україні.

Також президент України після масових ракетних ударів провів нараду з лідерами країн G7.

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