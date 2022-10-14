ua ru
Пт, 14 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський обговорив з президентом Литви потреби української армії

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 14 жовтня 2022 14:15
Зеленський обговорив з президентом Литви потреби української армії Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 14 жовтня, провів телефонну розмову з лідером Литви Гітанасом Наусєдою. Політики обговорили потреби українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

"Обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби нашої держави, подальшу євроатлантичну інтеграцію", - зазначив Зеленський.

Глава держави подякував президенту Литви за вітання із Днем захисників і захисниць України.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський під час розмови з прем'єр-міністром Австралії Ентоні Албаніза закликав збільшити військову допомогу Україні.

Також президент України після масових ракетних ударів провів нараду з лідерами країн G7.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Президент Литва
NEWS
Це не клуб з привілеями. Зеленський різко пройшовся по Червоному Хресту через полонених
Це не клуб з привілеями. Зеленський різко пройшовся по Червоному Хресту через полонених
DAILY
"За день вивозимо до 10 поранених": медик штурмової бригади про бої на Донбасі
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "За день вивозимо до 10 поранених": медик штурмової бригади про бої на Донбасі