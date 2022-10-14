ua ru
Пт, 14 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский обсудил с президентом Литвы нужды украинской армии

Новина українською →
Киев, Пятница 14 октября 2022 14:15
Зеленский обсудил с президентом Литвы нужды украинской армии Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский сегодня, 14 октября, провел телефонный разговор с лидером Литвы Гитанасом Науседой. Политики обсудили нужды украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

"Обсудили ситуацию на поле боя, оборонные нужды нашего государства, дальнейшую евроатлантическую интеграцию", - отметил Зеленский.

Глава государства поблагодарил президента Литвы за поздравление с Днем защитников и защитниц Украины.

Напомним, недавно Владимир Зеленский во время разговора с премьер-министром Австралии Энтони Албаниза призвал увеличить военную помощь Украине.

Также президент Украины после массовых ракетных ударов провел совещание с лидерами стран G7.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Президент Литва
NEWS
Это не клуб с привилегиями. Зеленский резко прошелся по Красному Кресту из-за пленных
Это не клуб с привилегиями. Зеленский резко прошелся по Красному Кресту из-за пленных
DAILY
"За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "За день вывозим до 10 раненых": медик штурмовой бригады о боях на Донбассе