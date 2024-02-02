Зеленський обговорив з президентом Казахстану активізацію двосторонніх економічних відносин

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Поспілкувалися телефоном із президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Насамперед подякував за гуманітарну допомогу, надану нашій країні", - написав Зеленський.

Президент також поінформував свого колегу про результати роботи безпекових радників щодо реалізації української формули миру та підготовчі заходи перед проведенням Глобального саміту миру.

Окрім того, Зеленський повідомив Токаєву про те, що в Києві сьогодні відбувається засідання Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей.

Також президенти обговорили активізацію двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу.

Позиція Казахстану щодо війни РФ проти України

Казахстан відкрито не засуджує війну, але й не підтримує Росію, хоча перебуває разом з нею в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і Євразійському економічному союзі (ЄАЕС).

Також Казахстан заборонив товари з російськими символами війни. Це зв'язано з тим, що почастішали випадки реклами та товарів, в тому числі дитячих. Пропонували ввести адміністративну відповідальність у випадку порушення.

Казахстан відправив гуманітарну допомогу Україні на суму 5 мільйонів доларів США, яка включає продукти харчування, медикаменти та предмети першої необхідності.

Казахстан також приймає українських біженців. За даними Міністерства внутрішніх справ Казахстану, на липень 2023 року у Казахстані проживало близько 20 тисяч українських біженців.