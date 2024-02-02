ua en ru
Пт, 02 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский обсудил с президентом Казахстана активизацию двусторонних экономических отношений

Пятница 02 февраля 2024 15:05
UA EN RU
Зеленский обсудил с президентом Казахстана активизацию двусторонних экономических отношений Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым в пятницу, 2 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Пообщались по телефону с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. В первую очередь поблагодарил за гуманитарную помощь, оказанную нашей стране", - написал Зеленский.

Президент также проинформировал своего коллегу о результатах работы советников безопасности по реализации украинской формулы мира и подготовительных мероприятиях перед проведением Глобального саммита мира.

Кроме того, Зеленский сообщил Токаеву о том, что в Киеве сегодня проходит заседание Международной коалиции за возвращение принудительно перемещенных украинских детей.

Также президенты обсудили активизацию двусторонних торгово-экономических отношений и политического диалога.

Позиция Казахстана относительно войны РФ против Украины

Казахстан открыто не осуждает войну, но и не поддерживает Россию, хотя вместе с ней состоит в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Также Казахстан запретил товары с российскими символами войны. Это связано с тем, что участились случаи рекламы и товаров, в том числе детских. Предлагалось ввести административную ответственность в случае нарушения.

Казахстан отправил гуманитарную помощь Украине на сумму 5 миллионов долларов США, которая включает в себя продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Казахстан также принимает украинских беженцев. По данным Министерства внутренних дел Казахстана, на июль 2023 года в Казахстане проживало около 20 тысяч украинских беженцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Казахстан
NEWS
Должны знать все. С какого возраста забирают в ВСУ по мобилизации
Должны знать все. С какого возраста забирают в ВСУ по мобилизации
DAILY
Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Украина в обороне. Почему "застоялся" фронт и что нужно ВСУ для прорыва