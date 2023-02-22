Зеленський обговорив з президентом Естонії очікування від майбутнього саміту НАТО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з естонським колегою Аларом Карісом. Однією з тем обговорень став майбутній саміт НАТО у Литві, який відбудеться 11-12 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Twitter .

"Провів телефонну розмову з президентом Естонії Аларом Карісом. Подякував за військову та політичну підтримку України. Обмінялися думками щодо липневого саміту НАТО у Вільнюсі та наших очікувань у контексті євроатлантичної інтеграції України", - написав президент України за підсумками переговорів.

Нагадаємо, раніше спікер ВР Руслан Стефанчук заявляв, що Україна на майбутньому саміті НАТО сподівається отримати запрошення до Альянсу.

Також ми писали, що, за словами Зеленського, наступний саміт НАТО може стати доленосним для всього Альянсу.

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