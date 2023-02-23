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Зеленський обговорив з президентом Єгипту відкриття Україною продовольчих хабів в Африці

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Четвер 23 лютого 2023 20:23
Зеленський обговорив з президентом Єгипту відкриття Україною продовольчих хабів в Африці Фото: президент Україна Володимир Зеленський (Віталій Носач-РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 23 лютого, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави в Telegram.

"Говорили про посилення продовольчої безпеки", - йдеться у повідомленні.

Також президенти обговорили взаємодію при відкритті Україною продовольчих хабів в Африці і важливість продовження "зернової ініціативи".

"Підтримали цілі та принципи Статуту ООН, зокрема суверенітету й територіальної цілісності держав", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що у середу, 22 лютого, президент України Володимир Зеленський вперше провів телефонну розмову із президентом Уганди Йовері Мусевені. Під час переговорів вони обговорили потенціал розвитку відносин двох країн.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 лютого, провів телефонну розмову з президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом.

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