Зеленський обговорив з президентом Азербайджану взаємодію на міжнародних майданчиках

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
"Провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Подякував за послідовну підтримку Азербайджаном суверенітету і територіальної цілісності України та за гуманітарну допомогу, що надається. Обговорили нашу взаємодію на міжнародних майданчиках", - написав Зеленський.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Азербайджан передав Україні 45 електростанцій резервного живлення потужністю від 94 до 150 кВА.
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