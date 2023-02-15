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Зеленський обговорив з президентом Азербайджану взаємодію на міжнародних майданчиках

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Подякував за послідовну підтримку Азербайджаном суверенітету і територіальної цілісності України та за гуманітарну допомогу, що надається. Обговорили нашу взаємодію на міжнародних майданчиках", - написав Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Азербайджан передав Україні 45 електростанцій резервного живлення потужністю від 94 до 150 кВА.

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Володимир ЗеленськийАзербайджан