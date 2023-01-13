Азербайджан передав Україні партію енергетичного обладнання: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства енергетики Україна.

Перша партія обладнання з Азербайджану, що містила 45 силових трансформаторів та 5 електростанцій резервного живлення, вже розподілена між енергетичними компаніями та передана в регіони, які найбільше постраждали від російських атак.

До України надійшла друга частина допомоги для енергетичного сектору України - 45 електростанцій резервного живлення потужністю від 94 до 150 кВА.

"Хочу висловити особисту подяку своєму колезі, міністру енергетики Азербайджану, Парвізу Шахбазову за швидку реакцію та дієву, вчасну підтримку. Ми вдячні за Вашу солідарність з українським народом", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо, що з початку російського вторгнення уряд Азербайджану надав Україні понад тисячу тонн медикаментів, медичного обладнання та гуманітарної допомоги загальною сумою майже на 17 мільйонів доларів. Також Баку - одним із лідерів із гуманітарної допомоги в рамках відновлення енергосистеми України після ракетних ударів з боку Росії.

Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу, яка включає 45 силових трансформаторів та 50 генераторів.

Лідери Азербайджану, Грузії, Румунії та Угорщини 17 грудня підписали угоду про постачання електрики з Азербайджану до Європейського союзу.

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