Азербайджан передав Україні партію енергетичного обладнання: подробиці
Азербайджан передав Україні 45 електростанцій резервного живлення потужністю від 94 до 150 кВА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства енергетики Україна.
"Хочу висловити особисту подяку своєму колезі, міністру енергетики Азербайджану, Парвізу Шахбазову за швидку реакцію та дієву, вчасну підтримку. Ми вдячні за Вашу солідарність з українським народом", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
До України надійшла друга частина допомоги для енергетичного сектору України - 45 електростанцій резервного живлення потужністю від 94 до 150 кВА.
Перша партія обладнання з Азербайджану, що містила 45 силових трансформаторів та 5 електростанцій резервного живлення, вже розподілена між енергетичними компаніями та передана в регіони, які найбільше постраждали від російських атак.
Нагадаємо, що з початку російського вторгнення уряд Азербайджану надав Україні понад тисячу тонн медикаментів, медичного обладнання та гуманітарної допомоги загальною сумою майже на 17 мільйонів доларів. Також Баку - одним із лідерів із гуманітарної допомоги в рамках відновлення енергосистеми України після ракетних ударів з боку Росії.
Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу, яка включає 45 силових трансформаторів та 50 генераторів.
Лідери Азербайджану, Грузії, Румунії та Угорщини 17 грудня підписали угоду про постачання електрики з Азербайджану до Європейського союзу.
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