Зеленський обговорив з президентом Азербайджану взаємодію на міжнародних майданчиках

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Подякував за послідовну підтримку Азербайджаном суверенітету і територіальної цілісності України та за гуманітарну допомогу, що надається. Обговорили нашу взаємодію на міжнародних майданчиках", - написав Зеленський.