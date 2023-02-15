Зеленский обсудил с президентом Азербайджана взаимодействие на международных площадках

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поблагодарил за последовательную поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины и за оказываемую гуманитарную помощь. Обсудили наше взаимодействие на международных площадках", - написал Зеленский.