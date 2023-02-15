Зеленский обсудил с президентом Азербайджана взаимодействие на международных площадках
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поблагодарил за последовательную поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины и за оказываемую гуманитарную помощь. Обсудили наше взаимодействие на международных площадках", - написал Зеленский.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Азербайджан передал Украине 45 электростанций резервного питания мощностью от 94 до 150 кВА.
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