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Зеленский обсудил с президентом Азербайджана взаимодействие на международных площадках

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Среда 15 февраля 2023 21:19
Зеленский обсудил с президентом Азербайджана взаимодействие на международных площадках Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поблагодарил за последовательную поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины и за оказываемую гуманитарную помощь. Обсудили наше взаимодействие на международных площадках", - написал Зеленский.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Азербайджан передал Украине 45 электростанций резервного питания мощностью от 94 до 150 кВА.

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