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Зеленський обговорив з прем'єром Швеції потреби армії та вступ України до ЄС

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Політики обговорили ситуацію на фронті та євроінтеграцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Лідери під час розмови обговорили ситуацію на передовій та ризики її ескалації, а також про ключові потреби України для посилення армії.

Крім того, Зеленський обговорив з Крістерссоном вступ України до ЄС, а також пріоритети Швеції під час головування в Раді ЄС.

"Розраховуємо, що за вашого головування ми зможемо почати переговори про вступ України до ЄС. Це потужний мотиватор для нашої армії та спільне бажання нашого суспільства. Ми віримо, що це буде сильним стимулом для єдності всередині ЄС", - зазначив президент.

Під час розмови Зеленський розповів про українську формулу миру, подякував прем'єру Швеції за гуманітарну допомогу та запросив Крістерссона до України.

Фото: президент розповів прем'єру Швеції про потреби української армії (president.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський також провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

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