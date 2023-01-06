У фармацевтичній компанії "Здоров'я" розповіли про підсумки 2022 року

Попри війну фармацевтична компанія "Здоров’я" продовжує працювати та виробляти ліки для українців. Також за підсумками 2022 року компанія залишилась одним із лідерів за обсягами експорту продукції до країн ближнього та далекого зарубіжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"У компанії є сертифікати відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики (GMP - Good Manufacturing Practice) як України, так і Європейського Союзу. Дванадцять виробничих ділянок компанії "Здоров'я" сертифіковані відповідно до вимог GMP, діють системи управління на базі міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015", - зазначають в компанії.

На цей час компанія виробляє понад 510 найменувань лікарських засобів у 22-ох видах лікарських форм. У 2022 році компанія випустила на ринок України нові препарати - "Аллопурінол-Здоров’я" у формі таблеток, "Толперіл-Здоров’я" розчин для ін’єкцій, "Еторикоксиб-Здоров’я" таблетки, "Слабігель-Здоров’я" гель ректальний, "Ацетилка" шипучі таблетки. Також рекомендовано до розгляду на етап розробки та реєстрації ще 66 нових препаратів.

У 2022 році "Здоров'я" постачала лікарські засоби до понад 20 країн ближнього та далекого зарубіжжя. також налагоджено розпочатий у 2021 році проєкт контрактного виробництва фармацевтичних препаратів для Словаччини. Ведеться робота з країнами Євросоюзу (постачання лікарських препаратів до Польщі, укладено контракт із Німеччиною).

Крім того, торік компанія продовжила допомагати спортсменам, які є співробітниками "Здоров’я". Так, у вересні Ілона Прокопенюк стала бронзовою призеркою чемпіонату світу зі спортивної боротьби у Сербії, у жовтні Каміль Керимов став бронзовим чемпіоном світу з вільної боротьби U 23 в Іспанії, а в листопаді Мухаммед Алієв завоював золото на турнірі меморіалі Білла Фаррела в США.

За ініціативи голови наглядової ради "Здоров'я" Олександра Доровського, з перших днів військової агресії проти України на потреби армії компанія передавала ліки, закуповувала генератори, квадрокоптери, передавала та ремонтувала автомобілі ЗСУ, перераховувала гроші на військову амуніцію.

Також в умовах воєнного стану у Харкові та області компанія надавала гуманітарну допомогу міській клінічній лікарні №17, міській клінічній лікарні №25, військовій частині 3306, управлінню станції швидкої медичної допомоги.

Керівництво і співробітники компанії постачали аптечки першої допомоги для літніх людей, дітей та жінок до бомбосховищ на станціях метрополітену.

Співробітники фармкомпанії також виготовляють окопні свічки та буржуйки для ЗСУ. Протягом перших 3 місяців бойових дій було закуплено продуктів та виготовлено понад 5000 обідів для військових у Харкові.

За свою роботу керівництво та колектив фармкомпаніі отримали подяки від командування військової частини А1215, особового складу Відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Харківської міської територіальної громади ХРУ ГУ ДСНС України в Харківській області.

Також триває співпраця з Харківським прикордонним загоном Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України, Полком поліції особливого призначення та Управлінням боротьби з наркозлочинністю Головного управління національної поліції.