ua ru
Пт, 06 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський обговорив з прем'єром Швеції потреби армії та вступ України до ЄС

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 06 січня 2023 14:39
Зеленський обговорив з прем'єром Швеції потреби армії та вступ України до ЄС Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Політики обговорили ситуацію на фронті та євроінтеграцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Лідери під час розмови обговорили ситуацію на передовій та ризики її ескалації, а також про ключові потреби України для посилення армії.

Крім того, Зеленський обговорив з Крістерссоном вступ України до ЄС, а також пріоритети Швеції під час головування в Раді ЄС.

"Розраховуємо, що за вашого головування ми зможемо почати переговори про вступ України до ЄС. Це потужний мотиватор для нашої армії та спільне бажання нашого суспільства. Ми віримо, що це буде сильним стимулом для єдності всередині ЄС", - зазначив президент.

Під час розмови Зеленський розповів про українську формулу миру, подякував прем'єру Швеції за гуманітарну допомогу та запросив Крістерссона до України.

Фото: президент розповів прем'єру Швеції про потреби української армії (president.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський також провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Прем'єр-міністр Швеція
NEWS
Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - Генштаб
Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - Генштаб
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет