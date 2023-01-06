Зеленский обсудил с премьером Швеции потребности армии и вступление Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Политики обсудили ситуацию на фронте и евроинтеграцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Лидеры во время разговора обсудили ситуацию на передовой и риски ее эскалации, а также ключевые потребности Украины для усиления армии.

Кроме того, Зеленский обсудил с Кристерссоном вступление Украины в ЕС, а также приоритеты Швеции во время председательства в Совете ЕС.

"Рассчитываем, что при вашем председательстве мы сможем начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это мощный мотиватор для нашей армии и общее желание нашего общества. Мы верим, что это будет сильным стимулом для единства внутри ЕС", - отметил президент.

Во время разговора Зеленский рассказал об украинской формуле мира, поблагодарил премьера Швеции за гуманитарную помощь и пригласил Кристерссона в Украину.

Фото: президент рассказал премьеру Швеции о нуждах украинской армии (president.gov.ua)