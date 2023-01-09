UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський обговорив з прем'єром Португалії українську формулу миру та підтримку в енергетиці

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 січня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського.

"Говорили про безпекову співпрацю. Подякував за готовність надавати дієву підтримку енергетичній системі України. Також обговорили конкретні кроки щодо реалізації нашої формули миру", - написав президент.

Як повідомлялося раніше, Кошта заявляв, що ЄС нібито перебуває в умовах, коли його розширення за рахунок нових членів неможливе.

Окрім того, Португалія обіцяла передати Україні шість гелікоптерів "Камов" радянського виробництва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПортугалияВолодимир Зеленський