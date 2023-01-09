Зеленський обговорив з прем'єром Португалії українську формулу миру та підтримку в енергетиці

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 9 січня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Португалії Антоніу Коштою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського .

"Говорили про безпекову співпрацю. Подякував за готовність надавати дієву підтримку енергетичній системі України. Також обговорили конкретні кроки щодо реалізації нашої формули миру", - написав президент.

Як повідомлялося раніше, Кошта заявляв, що ЄС нібито перебуває в умовах, коли його розширення за рахунок нових членів неможливе.

Окрім того, Португалія обіцяла передати Україні шість гелікоптерів "Камов" радянського виробництва.

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