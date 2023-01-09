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Зеленский обсудил с премьером Португалии украинскую формулу мира и поддержку в энергетике

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Понедельник 09 января 2023 14:12
Зеленский обсудил с премьером Португалии украинскую формулу мира и поддержку в энергетике Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 9 января, провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского.

"Говорили о сотрудничестве безопасности. Поблагодарил за готовность оказывать действенную поддержку энергетической системе Украины. Также обсудили конкретные шаги по реализации нашей формулы мира", - написал президент.

Как сообщалось ранее, Кошта заявлял, что ЕС якобы находится в условиях, когда его расширение за счет новых членов невозможно.

Кроме того, Португалия обещала передать Украине шесть вертолетов "Камов" советского производства.

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Португалия Владимир Зеленский
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