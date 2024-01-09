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Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії розблокування 50 млрд євро для України

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Бельгії Олександром де Кроо. Однією з тем обговорень стало розблокування 50 млрд євро для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram та його вечірнє звернення.

За словами Зеленського, він привітав Бельгію з початком головування у Раді ЄС. Також глава держави подякував за те, що підтримка України та міжнародного права є одним з пріоритетів бельгійського головування.

"Цінуємо грудневе рішення Європейської ради про початок переговорів про вступ України та сподіваємося, що за підтримки Бельгії наша держава суттєво просунеться у виконанні подальших формальних кроків на цьому шляху", - додав президент.

Він також розповів бельгійському прем'єру про нещодавні удари росіян та потребу у посиленні української ППО. У ході переговорів сторони торкнулися і двосторонньої співпраці у сфері безпеки.

"Обговорили важливість розблокування європейської фінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро, а також питання реалізації української формули миру", - написав Зеленський.

Також, як зазначив глава держави у своєму зверненні, разом з Бельгією вдалося досягти проривних речей, зокрема щодо використання російських активів для підтримки нашої країни.

Бельгія - союзник України

Нагадаємо, Бельгія є союзником України від початку повномасштабного вторгнення росіян. Країна, зокрема, надає військову допомогу нашим захисникам.

Нещодавно стало відомо, що Бельгія відправить до Данії два винищувачі F-16, щоб на них навчали українських пілотів.

Також країна першою почала використовувати російські активи для того, щоб допомагати Україні. Для цього створили спецфонд.

 

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