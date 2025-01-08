Зеленський обговорив постачання продовольства в Сирію із Саудівською Аравією та Катаром

Розмова з еміром Катару

Зеленський розповів, що подякував еміру Таміму бін Хамаду Аль Тані за участь його країни в саміті миру і високо оцінив його роль у поверненні 53 українських дітей, яких примусово вивезла Росія, а також у наданні їм медичної та психологічної допомоги.

"Домовилися працювати над поверненням інших українських дітей, примусово переміщених Росією", - зазначив Зеленський.

Також президент додав, що обговорив з еміром Катару співпрацю в питанні підтримки Сирії. Україна вже відправила до Сирії 500 тонн пшеничного борошна.

"Я запросив Катар підтримати гуманітарну ініціативу Food from Ukraine для подальшої допомоги Сирії", - додав Зеленський.

Розмова зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії

За словами українського президента, він подякував Мухаммаду бін Салману аль Сауду за гуманітарну допомогу і незмінну підтримку територіальної цілісності України.

Зеленський уточнив, що обговорив зі спадкоємним принцом можливості двостороннього та багатостороннього співробітництва для досягнення справедливого і тривалого миру.

"Крім того, я презентував ініціативу Food from Ukraine і наголосив на готовності України постачати продовольство та агротехнології до Сирії за фінансової підтримки з боку країн-партнерів. Запропонував Саудівській Аравії долучитися до цієї ініціативи", - розповів президент.