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Зеленський обговорив підготовку до Глобального саміту миру з президентом ПАР

Понеділок 12 лютого 2024 19:15
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Зеленський обговорив підготовку до Глобального саміту миру з президентом ПАР Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 12 лютого, провів розмову зі своїм колегою з ПАР Сирілом Рамафосою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

"Поспілкувався телефоном із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою", - йдеться у заяві.

Зеленський подякував за участь представника ПАР у зустрічах радників із реалізації "формули миру".

"Розказав про підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії. Домовилися продовжити контакти на різних рівнях", - додав глава України.

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У своєму відеозверненні Зеленський розповів, що обговорював із Рамафосою зусилля для повернення Україні реального і справедливого миру.

Саме такого миру, на який заслуговує кожен народ і заради якого Україна запропонувала "формулу миру". Десять пунктів, які охоплюють усі аспекти російської агресії проти нашої держави", - сказав Зеленський.

Він також додав, що Африка має бути представлена в усіх глобальних процесах.

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, Україна вже організувала кілька зустрічей щодо формули миру на рівні радників голів держав, у яких взяли участь десятки країн. Головною ціллю є залучення якнайбільшої кількості країн до підтримки такої ініціативи.

У січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, який пройде на рівні голів держав.

Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак припустив, що до зустрічей щодо формули миру можуть допустити Росію. Готовність до обговорення цього питання буде на другому Глобальному саміті миру.

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