Зеленский обсудил подготовку к Глобальному саммиту мира с президентом ЮАР

Президент Владимир Зеленский сегодня, 12 февраля, провел разговор со своим коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram .

"Пообщался по телефону с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой", - говорится в заявлении.

Зеленский поблагодарил за участие представителя ЮАР во встречах советников по реализации "формулы мира".

"Рассказал о подготовке к Глобальному саммиту мира в Швейцарии. Договорились продолжить контакты на разных уровнях", - добавил глава Украины.

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В своем видеообращении Зеленский рассказал, что обсуждал с Рамафосой усилия для возвращения Украине реального и справедливого мира.

Именно такого мира, которого заслуживает каждый народ и ради которого Украина предложила "формулу мира". Десять пунктов, которые охватывают все аспекты российской агрессии против нашего государства", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что Африка должна быть представлена во всех глобальных процессах.

Глобальный саммит мира

Напомним, Украина уже организовала несколько встреч по формуле мира на уровне советников глав государств, в которых приняли участие десятки стран. Главной целью является привлечение как можно большего количества стран к поддержке такой инициативы.

В январе 2024 года Украина и Швейцария начали подготовку к проведению Глобального саммита мира, который пройдет на уровне глав государств.

Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак предположил, что к встречам по формуле мира могут допустить Россию. Готовность к обсуждению этого вопроса будет на втором Глобальном саммите мира.