Зеленський обговорив мирні перемовини із посланцями Трампа: ми готові навіть завтра

Україна домовляється про мирні перемовини

За словами Зеленського, він провів телефонну розмову із Кушнером і Віткоффом.

Президент заявив, що тристоронню зустріч на рівні команд США, України та Росії планують провести у першій половині листопада.

"Це треба зробити якомога раніше. Ми готові зустрітися будь-якого дня, навіть завтра, та все залежить від росіян", - каже він.

Зеленський нагадав, що подібну зустріч планували провести ще у вересні. Проте вона не відбулася, оскільки Росія знайшла причину відмовитися, зазначив очільник держави.