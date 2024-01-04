Зеленський обговорив з Мелоні ситуацію на фронті та оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні. У ході бесіди глава держави поінформував про ситуацію на фронті, масовані російські удари, оборонну співпрацю між країнами та підготовку зустрічі радників по Формулі мири.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Зеленського.

"Поінформував про масовані російські ракетні удари, постійний терор "Шахедами", обстріли прифронтових та прикордонних міст і громад. Звичайно, обговорили ситуацію на передовій", - розповів президент.

Зеленський висловив вдячність Італії та голові уряду країни за готовність продовжувати надавати допомогу в посиленні ППО ЗСУ.

"Це надзвичайно важливо для порятунку життів та забезпечення можливості нормального існування для міст і сіл нашої країни", - сказав глава держави.

Президент також привітав Мелоні з початком італійського головування в "Групі семи", і відзначив підтримку Римом України на цьому рівні та у європейських інституціях.

"Ми цінуємо внесення питань обороноздатності та відбудови України до пріоритетів на 2024 рік. Це потужний сигнал, що демонструє незмінну підтримку України в боротьбі з агресором", - зазначив він.

У ході бесіди сторони обговорили подальші кроки оборонної співпраці України та Італії, зокрема торкнулися питання оборонної копродукції.

"Україна та Італія разом можуть зміцнити захист не лише наших народів, але й усієї Європи. Це буде вагомий внесок у глобальну безпеку", - заявив Зеленський.

За словами президента, окрема увага була присвячена підготовці зустрічі радників щодо Формули миру, проведення якої заплановано в Давосі за кілька тижнів.

"Вдячний Італії за незмінну підтримку наших зусиль із відновлення повної сили міжнародного права: наша Формула миру саме заради цього й запропонована. Доручили нашим командам активізувати двосторонню роботу щодо безпекових гарантій для України", - йдеться в повідомленні Зеленського.

Крім того, президент обговорив з Мелоні питання фінансової та політичної підтримки України Євросоюзом.

Допомога Україні від Італії

Від початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України Італія передала нашій державі вже сім пакетів оборонної допомоги.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Рим планує передачу Україні 8-го пакету військової допомоги. Наразі країна вважає, яке обладнання можна передати Києву.

Також у грудні 2023 року уряд Італії ухвалив постанову, яка дозволяє країні надавати військову підтримку Україні до кінця 2024 року. Наразі це рішення має підтримати парламент країни.