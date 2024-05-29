Зеленський обговорив майбутній саміт миру із генсеком ООН

Саміт миру

Нагадаємо, 15-16 червня Україна проведе першу зустріч щодо формули миру на рівні лідерів. У ході заходу планується обговорити три питання, серед яких обмін полоненими із Росією, а також повернення депортованих українських дітей.

Саміт пройде у Швейцарії на одному з місцевих курортів. На зустріч лідерів не запрошували Росію.

Більш детально про те, чому РФ не буде на заході, - у матеріалі РБК-Україна.

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