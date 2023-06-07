Зеленський обговорив з Макроном наслідки підриву Каховської ГЕС

"Провів ґрунтовну телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Дякую за можливість взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти та за підтримку на Раді Безпеки ООН", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що розповів Макрону про актуальну ситуацію в Херсонській області, екологічні та гуманітарні наслідки російського теракту.

"Передав нагальні потреби України для ліквідації катастрофи. Обговорили можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування її причин", - наголосив президент.

Зеленський також повідомив, що під час розмови вони домовились про продовження оборонної співпраці, зокрема щодо захисту українського неба.

"Очікуємо на якнайшвидший початок підготовки українських пілотів. Обговорили формати гарантій безпеки для України, очікування від Вільнюського саміту НАТО та підготовку до Глобального саміту миру", - сказав він.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, вчора вночі російські військові здійснили підрив дамби Каховської ГЕС. Як наслідок в результаті її руйнування в Херсонській області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць, для яких є ризик затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

В Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Все, що відомо про наслідки підриву Каховської ГЕС станом на ранок 7 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, РБК-Україна публікувало фоторепортаж з підтопленого Херсона.

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