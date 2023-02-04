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Зеленский обсудил с Сунаком поддержку Украины и расширение возможностей ВСУ

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Суббота 04 февраля 2023 17:03
Зеленский обсудил с Сунаком поддержку Украины и расширение возможностей ВСУ Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина благодарна Британии за старт обучения украинских экипажей на танках Challenger 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства заявил, что вместе с премьер-министром Британии Риши Сунаком он обсудил дальнейшее расширение возможностей украинской армии разносторонней поддержки Украины на короткую и долгую перспективу.

"Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на Олимпийских играх 2024 года", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил премьер-министра за старт обучения украинских экипажей на танках Challenger 2.

Обновлено 17:28

Риши Сунак сказал президенту Украины, что он сосредоточен на том, чтобы военная техника Великобритании быстро достигла линии фронта.

"Оба лидера согласились, что очень важно, чтобы международные партнеры ускорили оказание помощи Украине, чтобы помочь использовать возможность отвергнуть российские силы", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинские военные продолжают обучение на британских танках Challenger 2. Бойцы ВСУ на этой неделе освоили управление машинами.

14 января премьер-министр Британии Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским официально подтвердил, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

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