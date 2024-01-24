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Зеленський обговорив із Шольцом посилення систем ППО, артилерії та бронетехніки

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 24 січня, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Сторони обговорили, зокрема, оборонну співпрацю та посилення військової підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави української держави.

Зеленський у ході бесіди висловив вдячність "за особисті зусилля у всесторонній довготривалій підтримці України з боку ФРН", збільшенні оборонної допомоги Україні на 2024 рік до 8 мільярдів євро, а також нещодавнє рішення про передачу Силам оборони шести гелікоптерів Sea King Mk41. 

Також зазначається, що сторони докладно обговорили подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО, а також артилерії та бронетехніки.

"Приділили увагу питанням початку фактичного переговорного процесу щодо вступу України до ЄС. Відзначив важливу роль Німеччини в цьому та акцентував на необхідності подальшої підтримки України", - розповів Зеленський.

Крім того, у ході бесіди сторони обговорили питання забезпечення макрофінансової допомоги Україні з боку Європейського союзу.

"Окремо обговорили питання підготовки угоди між Україною та ФРН про безпекові гарантії та заходи двостороннього політичного діалогу у найближчій перспективі", - йдеться в повідомленні.

Допомога Україні від Німеччини

Зазначимо, що останніми тижнями Берлін неодноразово закликав інші європейські країни посилити підтримку України.

Так, 9 січня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про те, що запланованих постачань зброї в Україну більшості країн-членів ЄС "недостатньо". Після його заяви Брюссель проводить перевірку, скільки озброєнь країни-члени ЄС надали Україні після повномасштабного вторгнення Росії.

Додамо, вчора, 23 січня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про виділення ФРН для України шести багатоцільових вертольотів Sea King.

Також глава Міноборони Німеччини розповів, що ФРН у 2024 році буде і далі допомагати Україні, планується навчити 10 тисяч солдатів ЗСУ, а також здійснювати поставки танків та іншої техніки.

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Володимир ЗеленськийДопомога УкраїніОлаф Шольц