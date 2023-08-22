Зеленський обговорив із Санду спільну боротьбу з російськими загрозами

"Провів переговори з президентом Молдови Маєю Санду про розвиток партнерства та спільну протидію російським агресивним політикам та гібридним загрозам", - написав Зеленський.

За його словами, під час переговорів вони з Санду також порушили теми альтернативних маршрутів експорту українського зерна та роботи над вступом країн до Євросоюзу.

Гібридні загрози РФ у Молдові

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що росіяни розмістили на будівлі свого посольства в Кишиневі обладнання, щоб шпигувати за місцевими чиновниками і не тільки.

Пізніше ці дані підтвердила влада Молдови. У відповідь вона вирішила вислати співробітників дипломатичного представництва РФ.

14 серпня країну залишили 22 російські дипломати та 23 представники технічного персоналу разом з сім'ями.