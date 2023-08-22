UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський обговорив із Санду спільну боротьбу з російськими загрозами

Фото: президент Молдови Мая Санду та президент України Володимир Зеленський провели переговори (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з молдавською колегою Майєю Санду. Однією з тем обговорень стала протидія російським загрозам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

"Провів переговори з президентом Молдови Маєю Санду про розвиток партнерства та спільну протидію російським агресивним політикам та гібридним загрозам", - написав Зеленський.

За його словами, під час переговорів вони з Санду також порушили теми альтернативних маршрутів експорту українського зерна та роботи над вступом країн до Євросоюзу.

Гібридні загрози РФ у Молдові

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що росіяни розмістили на будівлі свого посольства в Кишиневі обладнання, щоб шпигувати за місцевими чиновниками і не тільки.

Пізніше ці дані підтвердила влада Молдови. У відповідь вона вирішила вислати співробітників дипломатичного представництва РФ.

14 серпня країну залишили 22 російські дипломати та 23 представники технічного персоналу разом з сім'ями.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяМолдоваМая СандуВійна Росії проти України