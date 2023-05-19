Зеленський обговорив із прем'єром Саудівської Аравії українську формулу миру

Зеленський розповів, що подякував главі уряду Саудівської Аравії за запрошення взяти участь у саміті Ліги арабських держав як почесний гість.

"Подякував за запрошення взяти участь у саміті Ліги арабських держав як почесний гість. Під час зустрічі ми детально обговорили актуальні двосторонні відносини та питання глобального характеру. Поінформував про безпекову ситуацію в нашій країні та протидію російському агресору. Також розповів про головні елементи української формули миру", - розповів він.

Президент під час зустрічі відзначив успішну участь Саудівської Аравії в поверненні з російського полону 10 іноземних військовополонених.

"Ми зацікавлені у продовженні спільних зусиль заради звільнення людей. Вдячний Мухаммаду бін Салману аль Сауду за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та принципову позицію в межах міжнародних організацій", - додав він.

Візит Зеленського до Саудівської Аравії

19 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії та взяв участь у саміті Ліги арабських держав. Також з ним прибув лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Українська формула миру

У жовтні 2022 року президент України Володимир Зеленський представив українську формулу миру для подолання російської загрози. Вона, зокрема, передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: