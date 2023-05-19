Зеленский обсудил с премьером Саудовской Аравии украинскую формулу мира

Зеленский рассказал, что поблагодарил главу правительства Саудовской Аравии за приглашение принять участие в саммите Лиги арабских государств в качестве почетного гостя.

"Во время встречи мы подробно обсудили актуальные двусторонние отношения и вопросы глобального характера. Проинформировал о ситуации с безопасностью в нашей стране и противодействии российскому агрессору. Также рассказал о главных элементах украинской формулы мира", - рассказал он.

Президент во время встречи отметил успешное участие Саудовской Аравии в возвращении из российского плена 10 иностранных военнопленных.

"Мы заинтересованы в продолжении совместных усилий ради освобождения людей. Благодарен Мухаммаду бин Салману аль Сауду за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и принципиальную позицию в рамках международных организаций", - добавил он.

Визит Зеленского в Саудовскую Аравию

19 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию и принял участие в саммите Лиги арабских государств. Также с ним прибыл лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Украинская формула мира

В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира для преодоления российской угрозы. Она, в частности, предусматривает оборонную поддержку Украины, защиту территориальной целостности и наказание виновных в вооруженной агрессии. Также формула предусматривает противодействие экоциду и фиксацию завершения войны.

Формула мира включает 10 пунктов: