Зеленський обговорив із прем'єром Люксембургу реалізацію формули миру

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Бетелем. Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили спільні кроки з протидії російській агресії. Також торкнулися питання реалізації формули миру", - заявив він.

Нагадаємо, напередодні Зеленський, президент Литви Гітанас Науседа і президент Польщі Анджей Дуда підписали спільну декларацію за результатами саміту, що відбувся у Львові.

Зазначимо, українська "формула миру" полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведення російських військ з окупованих територій.

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