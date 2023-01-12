UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський обговорив із прем'єром Люксембургу реалізацію формули миру

Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем. У переговорах вони обговорили реалізацію формули миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави Telegram.

"Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Бетелем. Поінформував про ситуацію на полі бою. Обговорили спільні кроки з протидії російській агресії. Також торкнулися питання реалізації формули миру", - заявив він.

Нагадаємо, напередодні Зеленський, президент Литви Гітанас Науседа і президент Польщі Анджей Дуда підписали спільну декларацію за результатами саміту, що відбувся у Львові.

Зазначимо, українська "формула миру" полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведення російських військ з окупованих територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЛюксембургВійна Росії проти України