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Зеленський обговорив із прем'єром Литви оборонну співпрацю та спільні проєкти

Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр Литви Інгріда Шимоніте (скрін з відео)
Автор: Володимир Костирін

Президент України Володимир Зеленський у ході сьогоднішнього візиту до Литви провів у Вільнюсі переговори з прем'єр-міністеркою країни Інгрідою Шимоніте.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтернет-представництво українського президента.

Сторони обговорили оборонну співпрацю між Україною та Литвою, а також спільні проекти в енергетичній та інфраструктурній сферах.

Зеленський висловив вдячність уряду Литви за всебічну допомогу Україні, яка відбиває широкомасштабну військову агресію РФ.

Також зазначається, що український президент та очільниця литовського уряду під час бесіди наголосили на важливості розблокування бюджетної підтримки від Європейського союзу для України розміром 50 мільярдів євро на чотири роки в межах програми Ukraine Facility.

Візит Зеленського до Литви

Сьогодні, 10 січня, президент Володимир Зеленський повідомив, що прибув з робочим візитом до столиці Литви. Він провів переговори з литовським лідером Гітанасом Науседою. Українська та литовська сторони підписали двосторонні угоди та спільну заяву.

Зазначалося, що Зеленський у ході візиту до Вільнюса проведе переговори також з литовським прем'єром, спікером сейму, представниками політичних сил, ЗМІ та української громади.

 Під час спільної прес-конференції з президентом Литви Науседою глава української держави наголосив, що країна здобуде перемогу над Росією, й одного разу настане день "після диктатора Володимира Путіна".

Своєю чергою Науседа заявив, що Литва схвалила пакет довгострокової військової допомоги Україні на суму 200 млн євро. Також було анонсовано нові поставки на січень та лютий.

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