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Зеленський обговорив із прем'єром Іраку українську формулу миру

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іраку Мухаммедом Шиа ас-Судані. Під час переговорів вони обговорили українську формулу миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Продовжуємо розширювати зовнішньополітичні можливості нашої держави. Сьогодні домовились з Прем’єр-міністром Іраку про нову енергію наших міждержавних взаємин", - повідомив Зеленський.

Він розповів, що поінформував ас-Судані про зусилля, щоб повернути мир і цілісність Україні, зокрема про формулу миру.

"І я вдячний за готовність не просто шукати, а реально знайти, як зробити нашу співпрацю сильнішою", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський зустрівся із засновником Virgin Group британським мільярдером Річардом Бренсоном. Він став новим послом UNITED24.

Крім того, Зеленський у ході телефонної розмови обговорив із прем'єром Греції Кіріакосом Міцотакісом ситуацію на фронті та продовження співпраці.

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