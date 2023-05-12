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Зеленський обговорив із прем'єром Британії оборонну співпрацю

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Серед іншого, вони обговорили оборонне співробітництво між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави у Telegram.

"Подякував за суттєве посилення наших спроможностей далекобійними ракетами Storm Shadow та за іншу незамінну військову допомогу. Обговорили подальше оборонне співробітництво", - повідомив він.

Зеленський додав, що також із Сунаком скоординували позиції перед майбутніми міжнародними заходами.

"Зокрема, потребуємо чітких сигналів щодо українського майбутнього з НАТО", - наголосив він.

Нагадаємо, напередодні глава Міноборони Британії Бен Воллес підтвердив, що Лондон надав українській армії ракету Storm Shadow.

Детальніше про ці далекобійні ракети і як вони можуть допомогти Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти УкраїниВеликобританіяВолодимир Зеленський