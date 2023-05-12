Зеленский обсудил с премьером Британии оборонное сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Среди прочего, они обсудили оборонное сотрудничество между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Telegram.
"Поблагодарил за существенное усиление наших возможностей дальнобойными ракетами Storm Shadow и за другую незаменимую военную помощь. Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество", - сообщил он.
Зеленский добавил, что также с Сунаком скоординировали позиции перед предстоящими международными мероприятиями.
"В частности, нуждаемся в четких сигналах относительно украинского будущего с НАТО", - подчеркнул он.
Напомним, накануне глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон предоставил украинской армии ракету Storm Shadow.
Детальнее об этих дальнобойных ракетах и как они могут помочь Украине - читайте в материале РБК-Украина.
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