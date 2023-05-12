Зеленский обсудил с премьером Британии оборонное сотрудничество

"Поблагодарил за существенное усиление наших возможностей дальнобойными ракетами Storm Shadow и за другую незаменимую военную помощь. Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество", - сообщил он.

Зеленский добавил, что также с Сунаком скоординировали позиции перед предстоящими международными мероприятиями.

"В частности, нуждаемся в четких сигналах относительно украинского будущего с НАТО", - подчеркнул он.

Напомним, накануне глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон предоставил украинской армии ракету Storm Shadow.

Детальнее об этих дальнобойных ракетах и как они могут помочь Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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