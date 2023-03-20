Зеленський обговорив гуманітарну співпрацю з прем’єром Ірландії

В понеділок, 20 березня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідера України в Telegram.
"Під час розмови з прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром відзначив важливу підтримку нашої держави та українців з боку Ірландії", - йдеться у повідомленні.
Зеленський подякував за долучення до Core Group зі створення спецтрибуналу щодо агресії.
"Говорили також про українську формулу миру, про активізацію співпраці на гуманітарному напрямі", - додав глава України.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар подякував президенту США Джо Байдену за лідерство США у підтримці України.
Ірландія має певні ключові принципи, зокрема виступає за ядерне нерозповсюдження та дотримання прав людини. Країна готова зробити суттєвий внесок у цих сферах.
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