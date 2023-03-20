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Зеленский обсудил гуманитарное сотрудничество с премьером Ирландии

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера Украины в Telegram.

"В ходе беседы с премьер-министром Ирландии Лео Варадкар отметил важную поддержку нашего государства и украинцев со стороны Ирландии", - говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил за присоединение к Core Group за создание спецтрибунала по агрессии.

"Говорили также об украинской формуле мира, об активизации сотрудничества по гуманитарному направлению", - добавил глава Украины.

Напомним, что премьер-министр Ирландии Лео Варадкар поблагодарил президента США Джо Байдена за лидерство США в поддержке Украины.

Ирландия имеет определенные ключевые принципы, в частности, выступает за ядерное нераспространение и соблюдение прав человека. Страна готова внести существенный вклад в эти сферы.

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