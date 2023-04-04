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Зеленський обговорив з главою Єврокомісії новий пакет санкцій проти РФ

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Київ, Вівторок 04 квітня 2023 14:46
Зеленський обговорив з главою Єврокомісії новий пакет санкцій проти РФ Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Серед тем переговорів був новий пакет санкції ЄС проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.

"Подякував за участь у Бучанському саміті, обговорили спільні міжнародні заходи на майбутнє", - зазначив президент.

Зеленський також обговорив з главою Єврокомісії подальші кроки для підтримки України. Зокрема, мова йшла про підготовку 11 пакету санкції ЄС проти Росії.

Крім того, політики обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Єврокомісії для вступу до ЄС.

Нагадаємо, за даними уряду, Україна виконала 72% угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Водночас президент Володимир Зеленський вважає, що Україна готова розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.

За даними ЗМІ, Єврокомісія планує рекомендувати членам ЄС почати переговори з Україною про вступ.

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