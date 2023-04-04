Зеленський обговорив з главою Єврокомісії новий пакет санкцій проти РФ
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Серед тем переговорів був новий пакет санкції ЄС проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.
"Подякував за участь у Бучанському саміті, обговорили спільні міжнародні заходи на майбутнє", - зазначив президент.
Зеленський також обговорив з главою Єврокомісії подальші кроки для підтримки України. Зокрема, мова йшла про підготовку 11 пакету санкції ЄС проти Росії.
Крім того, політики обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Єврокомісії для вступу до ЄС.
Нагадаємо, за даними уряду, Україна виконала 72% угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Водночас президент Володимир Зеленський вважає, що Україна готова розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року.
За даними ЗМІ, Єврокомісія планує рекомендувати членам ЄС почати переговори з Україною про вступ.
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